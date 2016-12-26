Не менее 30 жителей погибли при попытке покинуть захваченный ИГ сирийский город

Не менее 30 мирных жителей города Эль-Баб на севере Сирии погибли при попытке покинуть город, подорвавшись на минах и самодельных взрывных устройствах, заложенных боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ), сообщил генштаб Турции.

«Не менее 30 мирных жителей Эль-Баба пытались бежать из города, погибли из-за заложенных террористами ИГ мин и самодельных взрывных устройств, многие получили ранения», — говорится в сообщении генштаба от 26 декабря.

Армия Турции 24 августа начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков террористической группировки «Исламское государство», с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.