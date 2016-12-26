Полиция Петербурга нашла подозреваемого в угоне автомобиля по объявлению в соцсети

В Петербурге сотрудники полиции задержали предполагаемого автоугонщика. Найти подозреваемого в краже взятого на прокат автомобиля помог пользователь соцсети. Он узнал по описанию в объявлении мужчину, с которым собирался встретиться.

Как 26 декабря сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, задержать подозреваемого удалось накануне вечером. Угнанная машина принадлежит компании по прокату автомобилей. Договор аренды, по которому один из клиентов взял напрокат на месяц красный Suv T11 Vortex Tingo стоимостью 350 тысяч рублей, был составлен в конце ноября. Однако по истечении этого срока клиент машину так и не вернул. Пытаясь разыскать угонщика, владелица компании разместила объявление в соцсети, на которое и откликнулся один из пользователей. Он рассказал потерпевшей, когда и где должен встретиться с предполагаемым похитителем, а та уже передала информацию правоохранительным органам.

Подозреваемый был задержан на Богатырским проспекте, дом 20. Предполагаемым угонщиком оказался 37-летний мужчина, приехавший в Петербург из Краснодарского края. В городе он живет в хостелах, регистрации не имеет. Местонахождение автомобиля выясняется.