Между Петербургом и Владимиром исчезла фура с 18 тоннами говядины

Полиция разыскивает автомобиль с грузом замороженного мяса. 18 тонн говядины потерялись по пути из Петербурга во Владимир.

Накануне в правоохранительные органы с заявлением обратился коммерческий директор владимирской компании, сообщают 26 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В фирме недосчитались груженного мясом автомобиля. Обеспокоенный директор сообщил, что груз замороженной говядины массой 18 494 килограмма отправили из Петербурга во Владимир ещё 23 декабря. Машина стартовала со склада в 7-м Предпортовом проезде, но до Владимира так и не доехала. Водитель потерявшейся фуры на связь не выходит.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту пропажи автомобиля.