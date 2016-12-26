Nota Bene: Кошмар неопределенности в декабре 1825 года

26.12.2016 10:20

Вокруг попытки государственного переворота, известной под названием восстание декабристов, множество тайн и загадок, которые возникли в том числе из-за путаницы, внесенной в это дело как организаторами восстания, так и последующими исследователями. Клубок противоречий и дат распутывает Константин Ранкс.

26 декабря. Эти дни, если считать по старому стилю, тесно связаны с знаменитым восстанием декабристов. Оно давно «забронзовело», превратилось в исторический монумент, и многие интересные моменты, связанные с ним, скрылись в тени привычной официальной версии.

19 ноября 1825 года в Таганроге умирает император Александр I. За два года до смерти был подготовлен специальный секретный манифест, утверждавший наследником престола не Великого князя Константина, а третьего сына Павла I – Николая Павловича. Николай знал, что старший брат готовит документы, а средний брат — Константин не желает возлагать на себя корону, но тем не менее — сам он при вскрытии завещания Александра возжелал услышать окончательное решение Константина.

Николай прекрасно знал, что завещание бездетного Александра явно нарушало Закон о престолонаследии, согласно которому именно Константин Павлович должен был стать императором. Это только кажется, что все всегда хотят получить корону. Однако это не только сладость власти, но и ответственность и стресс, к которому не все готовы. Константин и так был в самом верхнем кругу Империи, он пользовался всеми благами своего положения, а вот проблем не знал, и не хотел знать.

Николай Павлович был весьма непопулярен среди российской элиты. Возможно поэтому граф Милорадович не без успеха уговаривал Николая отказаться все же от права на престол в пользу Константина, тем более что и Константин стал колебаться. Его убеждали, что нарушение буквы закона может ввергнуть Империю в новую смуту, и слывший либералом Константин прислушивался к этим доводам, одновременно не говоря ни «да», ни «нет».

27 ноября по старому стилю в Петербурге состоялось приведение к присяге Константину, и даже были отчеканены пробные монеты. Однако официального Манифеста о восшествии на престол все еще не было. И тем не менее — Константин к 13 декабря таки решился отказаться от короны, и Сенат в ходе ночного заседания признал будущим императором Николая. Для этой цели на 14 декабря была назначена новая присяга, которая, как мы знаем, и завершилась выступлением декабристов.

Примечательно, что официально днем вступления на престол Николая называли 19 ноября, что создавало удивительную путаницу — если вспомнить, что 27 ноября, как все помнили, присягали Константину.

Сегодня эти нюансы могут показаться малосущественными, но для людей, выросших в сословно-военном дворянском обществе, было крайне важно соблюсти присягу и сохранить верность монарху. В чем-то сходная ситуация сложится почти через сто лет, в 1917 году, когда император Николай II отречётся в пользу своего брата Михаила. Многие сочтут это отречение «незаконным», что на долгие годы будет подогревать у российских монархистов стремление к борьбе.