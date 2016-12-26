Пенсионный фонд сносит исторический дом на Пионерской улице

Управление Пенсионного фонда в Петроградском районе Петербурга приступило к сносу расселенного дома на Пионерской улице, 36, Петроградской стороны, сообщает движение «Живой город». Здание находилось в аварийном состоянии.

Дом на углу Пионерской и Корпусной улиц был расселен в 1980-х годах. С тех пор он превратился в руины. В последнее время здание стояло без крыши и большей части перекрытий. В 2011-м постройку передали Пенсионному фонду. Тот обследовал здание и в 2014-м пришел к выводу, что реконструкция постройки экономически нецелесообразна. По закону, впоследствии фонд должен будет воссоздать фасады снесенного здания.

Фонду передали и соседнее здание под номером 38. По данным «Живого города», его планируют сохранить.

Дом на Пионерской, 36, был построен в 1899-1902 гг. по проекту Евгения Бржозовского. Соседнее здание, доходный дом М. Г. Лапина, возвели в 1911 г. по проекту Сергея Герольского. Пока оно заброшено.