На мигранта напали с ножом в Невском районе

В Петербурге за вооруженное нападение на мигранта разыскиваются лица славянской внешности. Пострадавший перед ударом ножом оказал незнакомцам любезность.

Как стало известно «Фонтанке», в полдевятого вечера 25 декабря 21-летний мигрант вышел из квартиры на проспекте Солидарности, 9, и сел на скамейку поговорить по телефону. К нему приблизились три человека и спросили дорогу до метро. Молодой человек им объяснил.

Неизвестные вместо благодарности брызнули из перцового баллона мигранту в лицо и сзади ударили ножом в шею.

В больнице пострадавшему оказали помощь. Рана оказалась незначительной. Приметы преступников переданы полиции.