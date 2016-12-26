На Космонавтов женщина выпала из окна

В Петербурге проводится доследственная проверка гибели 36-летней женщины. Ее нашли под окнами собственной квартиры.

Как стало известно «Фонтанке», около семи утра 25 декабря очевидцы вызвали скорую помощь на проспект Космонавтов, 26. У дома с множественными травмами лежала женщина. Ее госпитализировали в больницу на Костюшко и диагностировали переломы ребер и травму головы.

Через два часа реанимационных мероприятий пациентка умерла. Полиция Московского района установила, что женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже.