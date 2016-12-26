Разыскников ФСИН превратили в американских маршалов

К концу 2016 года в оперативные подразделения Федеральной службы исполнения наказаний передали все разыскные дела из полиции, касающиеся осужденных заочно, начиная с провозглашения Российской Федерации в 1991 году. Разыскникам УФСИН по Петербургу и Ленобласти достались 250 таких дел. Среди них – гангстеры, пропавшие в междоусобных войнах в 90-х, иностранцы, успевшие скрыться в Сирии и Эритрее, и заодно петербургский миллиардер, живущий в замке Шотландии. Так что фактически тюремным сыщикам переданы функции, возложенные на федеральных маршалов США. Но этот приключенческий жанр не очень радует сотрудников. Во-первых, у них стало ровно в два раза больше работы. Во-вторых, разыскников УФСИН как было шестеро на два наших региона, так и осталось.

По информации «Фонтанки», согласно совместному приказу Минюста и МВД, утвержденному Генпрокуратурой, во все разыскные подразделения ФСИН переданы дела по розыску осужденных заочно с 1991 года. Сам приказ был объявлен сотрудникам ФСИН еще несколько месяцев назад, но горы дел поступили к ним из МВД на днях. Разыскникам УФСИН по Петербургу и Ленобласти досталось 250 дел, что превратило общий объем их дел в красивую цифру «500».

Как известно, поиском беглецов и защитой судебных решений занимается в США служба маршалов, созданная в ХVIII веке. Американские маршалы до сих пор они ловят не только сбежавших заключенных, но и объявленных в федеральный розыск. В России подобная задача теперь переложена на оперативников регионального УФСИН, служба розыска которых была сформирована 18 лет назад после выхода пенитенциарного ведомства из МВД. Другое дело, что в Управлении по Петербургу и Ленобласти таких сотрудников всего шесть человек. И с начала 90-х у них уже накопилось 250 разыскных дел в отношении тех, кто за последние 25 лет исчез после приговора о принудительных работах, – как правило, все они покинули Россию. Что касается действительно сбежавших из тюрем и колоний, то их, по данным «Фонтанки», 8 человек. Шесть из них – исчезнувшие из колонии "Металлострой" еще в конце 90-х, когда был зафиксирован массовый побег. При этом данный розыск формален в связи с тем, что есть основания предполагать – заключенные не сбежали, а были убиты и сожжены в самой колонии во время конфликта между преступными «семьями». Оставшиеся двое – это осужденные, сбежавшие из колонии-поселения и живущие ныне в Прибалтике и Луганске. Все остальные реальные беглецы были найдены. Так, например, в этом году были пойманы четыре человека, самовольно покинувшие колонии-поселения в Ленинградской области.

Как стало известно «Фонтанке», поступившие из МВД 250 дел в своем роде отражают новейшую историю России. Так, среди них есть кипа материалов в отношении бандитов, заочно осужденных за убийства. Однако, есть и понимание, что практически все они не скрываются под чужими паспортами, а пока бегали от уголовного розыска, были убиты во время гангстерских войн. Процедура же прекращения розыска в отношении них необычайно сложна: необходимо выяснить, где было закопано тело, найти останки, каким-то образом провести генетическую экспертизу, и только после этого станет доказанным, что фигуранта нет среди живых. «Фонтанка» предполагает, что сегодня вряд ли кто-нибудь пойдет на решение таких задач ради статистики в одно разыскное дело.

Также среди переданных в УФСИН папок достаточно дел, касающихся иностранцев, уехавших до приговора к себе на родину. География обширна – Сирия, Афганистан, Эритрея. Из известных Петербургу персонажей в списке находится бывший директор ГИПХ Александр Шаповалов, приговоренный заочно летом прошлого года Приморским судом Петербурга к десяти годам колонии. О его месте жительства известно даже журналистам – это приобретенный им ранее замок в Шотландии. Командировок же в Англию в УФСИН не предусмотрено.

Так что, судя по всему, все эти 250 дел представляют больше архивную или краеведческую ценность, но благодаря им в УФСИН по Петербургу и Ленобласти автоматически в два раза снизились показатели в графе «розыск».