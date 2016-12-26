Зона поисковой операции в районе крушения Ту-154 увеличена
Зона поисковой операции в районе крушения самолёта Ту-154 Минобороны под Сочи увеличена, сообщили в Южном региональном центре МЧС.
«В районе крушения самолёта работают 39 морских, 32 воздушных судов, задействованы беспилотники», — сообщили в ЮРЦ.
Общая численность группировки превышает 3,5 тысячи человек.
При этом, по словам министра транспорта РФ Максима Соколова, часть обломков Ту-154 может оказаться в Абхазии. В связи с этим Абхазия начала мониторинг территории .
«Мы подключили наших соседей, абхазских коллег, для возможного мониторинга побережья и морской акватории, сборов фрагментов и останков, если течением они будут вынесены за границу, здесь тоже обеспечено полное взаимодействие и понимание», — сообщил министр журналистам.
Источник: РИА Новости
Справка:
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.