Зона поисковой операции в районе крушения Ту-154 увеличена

Зона поисковой операции в районе крушения самолёта Ту-154 Минобороны под Сочи увеличена, сообщили в Южном региональном центре МЧС.

«В районе крушения самолёта работают 39 морских, 32 воздушных судов, задействованы беспилотники», — сообщили в ЮРЦ.

Общая численность группировки превышает 3,5 тысячи человек.

При этом, по словам министра транспорта РФ Максима Соколова, часть обломков Ту-154 может оказаться в Абхазии. В связи с этим Абхазия начала мониторинг территории .

«Мы подключили наших соседей, абхазских коллег, для возможного мониторинга побережья и морской акватории, сборов фрагментов и останков, если течением они будут вынесены за границу, здесь тоже обеспечено полное взаимодействие и понимание», — сообщил министр журналистам.