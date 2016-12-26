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26.12.2016 09:17

Любители селфи прокрались к "Авроре" по льду

Проникновением на охраняемый объект сочтена вылазка двух петербуржцев на крейсер "Аврора". До задержания они успели пофотографироваться в рубке.

Как стало известно "Фонтанке", 25 декабря около семи вечера 28-летние любители корабельных селфи подошли по льду к "Авроре", влезли на палубу по металлическим растяжкам и устроили себе экскурсию.

Пока личный состав крейсера не спохватился, гости успели пофотографироваться на мачте и даже в рубке. После сессии их увезли в полицию. Составлены административные протоколы по статье 20.17 КоАП "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта". Санкция – штраф до 5000 рублей.

 

 


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