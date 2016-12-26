Сторонник Трампа прогнозирует отмену 70 процентов указов Обамы

Бывший спикер конгресса США Ньют Гингрич заявил в эфире телеканала Fox News, что после инаугурации избранный президент США Дональд Трамп отменит около 70% указов, подписанных Бараком Обамой.

«Я считаю, что в первые дни после своего назначения он отменит 60% или 70% указов, которые ему достанутся в наследство от Барака Обамы. Также мне кажется, что он попробует наладить контакт с некоторыми представителями Демократической партии, что может удивить республиканцев, но эти действия помогут Трампу добиться увеличения количества своих сторонников в Белом доме и сенате», — сказал Гингрич.

По его словам, Трамп сможет отменить даже те указы Обамы, которые в силу объективных обстоятельств не подлежат пересмотру, с помощью «умных юристов, которые это сделают».

Экс-спикер также назвал последние действия Обамы «отчаянным исступлением», сравнив его наследие с «куклой, из которой выпустили воздух, и она все сжимается и сжимается».