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26.12.2016 09:01
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Первый самолет с останками жертв крушения Ту-154 прибыл в Москву

Первый самолет с останками погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский. Об этом сообщили в ведомстве.
По словам замминистра обороны Павла Попова, у родственников погибших начали брать биоматериал на анализы.

«Вчера в 21.00 состоялась встреча с первой частью родственников, в основном, коллектива, более 77 членов нашего ансамбля. Также проведены первые работы, связанные с забором биоматериала», — отметил он.

Замминистра добавил, что через несколько часов спецборт доставит некоторых родственников погибших в Москву. «На сегодняшний день сюда прибыло 12 человек, членов семей, они в Сочи. Через три часа специальный борт Минобороны осуществит их отправку и перевозку в Москву. У нас практически со всеми членами семей установлен адресный контакт, с ними проводится работа», — сказал Попов.

Справка:

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.


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