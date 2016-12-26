Первый самолет с останками жертв крушения Ту-154 прибыл в Москву

Первый самолет с останками погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский. Об этом сообщили в ведомстве.

По словам замминистра обороны Павла Попова, у родственников погибших начали брать биоматериал на анализы.

«Вчера в 21.00 состоялась встреча с первой частью родственников, в основном, коллектива, более 77 членов нашего ансамбля. Также проведены первые работы, связанные с забором биоматериала», — отметил он.

Замминистра добавил, что через несколько часов спецборт доставит некоторых родственников погибших в Москву. «На сегодняшний день сюда прибыло 12 человек, членов семей, они в Сочи. Через три часа специальный борт Минобороны осуществит их отправку и перевозку в Москву. У нас практически со всеми членами семей установлен адресный контакт, с ними проводится работа», — сказал Попов.