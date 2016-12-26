Первый самолет с останками жертв крушения Ту-154 прибыл в Москву
Первый самолет с останками погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский. Об этом сообщили в ведомстве.
По словам замминистра обороны Павла Попова, у родственников погибших начали брать биоматериал на анализы.
«Вчера в 21.00 состоялась встреча с первой частью родственников, в основном, коллектива, более 77 членов нашего ансамбля. Также проведены первые работы, связанные с забором биоматериала», — отметил он.
Замминистра добавил, что через несколько часов спецборт доставит некоторых родственников погибших в Москву. «На сегодняшний день сюда прибыло 12 человек, членов семей, они в Сочи. Через три часа специальный борт Минобороны осуществит их отправку и перевозку в Москву. У нас практически со всеми членами семей установлен адресный контакт, с ними проводится работа», — сказал Попов.
Справка:
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.