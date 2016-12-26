ФГУП управделами объявило тендер на строительство Верховного суда за 29,5 млрд

ФГУП «Строительное объединение» управделами президента объявило запрос предложений на строительство зданий Верховного суда, судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана на проспекте Добролюбова, 14. Здания должны быть возведены к концу 2019-го года.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет возвести здания площадью 150 тысяч кв. м. «под ключ», включая установку мебели. После переезда Верховного суда в Петербург в них будет работать больше 2,5 тысячи человек. Также компании предстоит благоустройство сквера вдоль проспекта Добролюбова.

Одно из главных требований к подрядчику – наличие лицензии ФСБ на работы, связанные с допуском к гостайне. Итоги тендера подведут 12 января.

В контракт не вошло строительство жилого комплекса на 600 служебных квартир, хотя разрешение на него также получено. Он появится на том же участке, на месте снесенных корпусов института «Прикладная химия».

Разрешение на строительство всего комплекса действует до 30 января 2021-го года. Проект застройки 10 га на берегу Малой Невы разработала студия Евгения Герасимова. Общая стоимость стройки – 36,6 млрд рублей.