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26.12.2016 08:53
9 Комментариев

ФГУП управделами объявило тендер на строительство Верховного суда за 29,5 млрд

ФГУП «Строительное объединение» управделами президента объявило запрос предложений на строительство зданий Верховного суда, судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана на проспекте Добролюбова, 14. Здания должны быть возведены к концу 2019-го года.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет возвести здания площадью 150 тысяч кв. м. «под ключ», включая установку мебели. После переезда Верховного суда в Петербург в них будет работать больше 2,5 тысячи человек. Также компании предстоит благоустройство сквера вдоль проспекта Добролюбова.

Одно из главных требований к подрядчику – наличие лицензии ФСБ на работы, связанные с допуском к гостайне. Итоги тендера подведут 12 января.

В контракт не вошло строительство жилого комплекса на 600 служебных квартир, хотя разрешение на него также получено. Он появится на том же участке, на месте снесенных корпусов института «Прикладная химия».

Разрешение на строительство всего комплекса действует до 30 января 2021-го года. Проект застройки 10 га на берегу Малой Невы разработала студия Евгения Герасимова.  Общая стоимость стройки – 36,6 млрд рублей.

 

 


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комментарии пользователей (9)
Evgecha
26 декабря 2016 г. 12:19
и всё равно меня гложет вопрос — зачем? зачем это всё нужно, зачем строить, перевозить и обустраивать семьи, строить новую систему обслуживания, короче тратить немеряно денег, если всё уже есть, работает и вся система устроена?
Xopb
26 декабря 2016 г. 11:28
ushkuinik: Вот Вы за сколько готовы построить к концу 19 года: Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет возвести здания площадью 150 тысяч кв. м. "под ключ", включая установку мебели. После переезда Верховного суда в Петербург в них будет работать больше 2,5 тысячи человек. Также компании предстоит благоустройство сквера вдоль проспекта Добролюбова.
ushkuinik
26 декабря 2016 г. 11:19
Xopb: Если строить не по принципу сталинских домов, а как современные бизнес-центры — явно будет дешевле.
Xopb
26 декабря 2016 г. 11:08
Если 29.5 млрд — много, сколько тогда "нормально", чтобы перестать ныть о "насосутся бюджетных денег досыта"? А то я в ценах не в курсе
Zdobsi
26 декабря 2016 г. 11:01
mr_maxx: Не с выдвижным залом, а с ВИП-сизо, с экслюзивными видовыми камерами на Неву и стрелку Васильевского.
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