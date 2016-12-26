Группировка сил в районе крушения Ту-154 увеличена до 3,5 тысячи человек

Поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154 в Сочи проводятся в три смены, группировка сил увеличена до 3,5 тысячи человек, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Группировка сил поисково-спасательного обеспечения в районе авиакатастрофы продолжает наращиваться. Поисково-спасательные работы проводятся в три смены. Группировка привлекаемых сил увеличена до 3500 человек», — говорится в сообщении.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.