Росморречфлот: Радиус поиска обломков Ту-154 составляет около 10 км

Спасатели Росморречфлота в 7 утра понедельника, 26 декабря, возобновили поисково-спасательную операцию в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Сочи, радиус поиска обломков составляет около 10 километров, сообщили в морской спасательной службе Росморречфлота.

«Сегодня в 7 часов наши суда вышли в район поисков: «Водолаз 32», «Веретехин». На подходе катамаран «Борей», — сказал представитель службы.

По его словам, сейчас радиус поиска составляет около 10 километров. «Течение разносит обломки», — пояснил он. Источник добавил, что после обеда в поисковой операции также примет участие морское судно, максимально оборудованное всем необходимым для проведения спасательных работ — «Спасатель Демидов».

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.