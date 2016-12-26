В Иркутске умерла еще одна жертва «Боярышника»

Число жертв отравления косметическим средством «Боярышник» в Иркутске за минувшие выходные увеличилось еще на одного человека и достигло 76, следует из сообщения пресс-службы минздрава региона.

Ранее сообщалось о 75 жертвах отравления.

«Семьдесят шесть человек скончались от отравлений косметическим средством «Боярышник» начиная с 18 декабря по 26 декабря. На лечении находятся 18 человек. Выписались 20, еще девять отказались от лечения и ушли из медучреждений. 123 — общее число пострадавших. Доставлены за выходные два человека», — сообщили в пресс-службе минздрава.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске в середине декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Установлен склад хранения продукции. Всего по делу о контрафактном «Боярышнике» в Иркутске были задержаны 19 человек.

Суд Ленинского района Иркутска избрал меру пресечения для 12 задержанных — двое из них оставлены под стражей, девять — под домашним арестом, одна задержанная определена на подписку о невыезде.