Умер британский певец Джордж Майкл

Легендарный британский поп-певец Джордж Майкл ушел из жизни в возрасте 53 лет, передает телеканал BBC.

По данным телеканала, певец «ушел с миром дома».

«С великой скорбью мы можем подтвердить, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в период Рождества. Семья просит уважать конфиденциальность в это эмоциональное и трудное время. На данном этапе больше комментариев не последует», — сообщил телеканалу агент по рекламе артиста.

На данный момент причина смерти остается неизвестной. По словам полиции, «подозрительных обстоятельств» нет.