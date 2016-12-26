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26.12.2016 07:40

В Москве ждут первый самолет с телами жертв авиакатастрофы в Черном море

В Москве сегодня утром ждут первый самолет с телами жертв авиакатастрофы в Черном море. Останки доставит в столицу военно-транспортная авиация, сообщил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

По его словам, опознание будет проводиться в Москве на базе Центра судмедэкспертизы города.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. На данный момент обнаружено 11 тел погибших.

26 декабря объявлено в России днем траура.

Источник: РИА Новости


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