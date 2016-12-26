Путин наградил фигуранта дела о мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском

Губернатор Георгий Полтавченко вручил орден дружбы директору Александринского театра Григорию Попову, сообщает Смольный.

Торжественная церемония прошла в актовом зале Смольного 23 декабря. Указ о награждении Григория Попова был подписан президентом Владимиром Путиным, говорится на сайте администрации города.

Орден дружбы вручают за особые заслуги в укреплении мира, активную деятельность по сохранению и популяризации культурного и исторического наследия, широкую благотворительную деятельность.

Между тем, Григорий Попов является фигурантом уголовного дела о мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове, в ноябре сообщал Следственный комитет. Он фактически руководил АО «Театрально-декорационные мастерские» («ТДМ»), которое вывело через фирмы-«однодневки» более 50 млн рублей, считают правоохранители. При этом СК отмечал, что «Попов активно сотрудничает со следствием». Сам Попов ранее рассказывал «Фонтанке», что никакого хищения не было – деньги перезачли в рамках другого контракта.