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26.12.2016 00:43
6 Комментариев

Путин наградил фигуранта дела о мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском

Губернатор Георгий Полтавченко вручил орден дружбы директору Александринского театра Григорию Попову, сообщает Смольный.

Торжественная церемония прошла в актовом зале Смольного 23 декабря. Указ о награждении Григория Попова был подписан президентом Владимиром Путиным, говорится на сайте администрации города.

Орден дружбы вручают за особые заслуги в укреплении мира, активную деятельность по сохранению и популяризации культурного и исторического наследия, широкую благотворительную деятельность.

Между тем, Григорий Попов является фигурантом уголовного дела о мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове, в ноябре сообщал Следственный комитет. Он фактически руководил АО «Театрально-декорационные мастерские» («ТДМ»), которое вывело через фирмы-«однодневки» более 50 млн рублей, считают правоохранители. При этом СК отмечал, что «Попов активно сотрудничает со следствием». Сам Попов ранее рассказывал «Фонтанке», что никакого хищения не было – деньги перезачли в рамках другого контракта.

 


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комментарии пользователей (6)
Temp
26 декабря 2016 г. 02:29
Тут совсем недавно про ценность рашинских наград кукарекал.
Dimanov2
26 декабря 2016 г. 01:30
Дак никто и не удивляется уже
Andropov
26 декабря 2016 г. 01:28
Ну и что, что он является фигурантом дела? Для того чтобы стать фигурантом уголовного дела в России не обязательно совершать преступление, а кроме того завтра можно и перестать быть фигурантом уголовного дела. Этож не приговор суда. Или просто Фонтанка тему разогреть пытается?
KillBeach
26 декабря 2016 г. 01:27
Браво "Вове" пусчай органы читают ! ... Нам нужна страна свободных и умных людей не "пилящих" госбюджет, у которых есть энергия и свобода сделать ТАК, то бы мы гордились нашей страной ! ...Я скорблю о ТУ 134...Если мы "ввязались" в войну, то ЭТО не картинки в "ящике"...
Прорицатель
26 декабря 2016 г. 00:59
О, нормально! Действует по понятиям. Свои люди, как не наградить.
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