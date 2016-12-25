В Минобороны заявили о технической исправности разбившегося Ту-154
Военный самолет Ту-154 российского оборонного ведомства, который потерпел крушение в Черном море в районе Сочи, был технически исправен. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов.
«Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года», — сказал он, подчеркнув, что командир экипажа майор Роман Волков был опытным летчиком первого класса, а экипаж лайнера уже неоднократно выполнял полеты в Сирию.
Байнетов также отметил, что в настоящее время правительственная комиссия, которую специально создали для расследования крушения самолета, ожидает доставки бортовых самописцев для их дальнейшей экспертизы.
До этого момента в качестве приоритетной версии авиакатастрофы рассматривалась возможная техническая неисправность воздушного судна. Источник «Интерфакса» в экстренных службах заявлял, что причиной крушения также могло стать попадание птицы в двигатель. Агентство «РИА Новости» сообщало, что рассматривается версия ошибки пилотирования.
Источник «Фонтанки» в Минобороны рассказал о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) отрабатывают версию теракта при крушении Ту-154. При этом он уточнил, что речь идет о стандартной проверке, которая проводится в подобных случаях. В свою очередь, в спецслужбах заявили, что версия теракта не является приоритетной.
Как ранее рассказали в российском военном министерстве, упавший Ту-154 был выпущен в 1983 году. В последний раз он был в ремонте в 2014 году, а в сентябре 2016-го прошел плановое техническое обслуживание.
Источник: РБК
Справка:
Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря в 1,5 км от береговой линии неподалеку от Сочи. Он вылетел из подмосковного аэропорта Чкаловский в Адлер, где совершил дозаправку для дальнейшей переправки в сирийскую Латакию. Спустя несколько минут после взлета он пропал с экранов радаров, а позднее его обломки были обнаружены в Черном море.
В общей сложности на борту военного самолета Ту-154 Минобороны России вместе с членами экипажа находились 92 человека: коллектив ансамбля песни и пляски им. Александрова, который насчитывал 64 артиста, военнослужащие оборонного ведомства и девять журналистов — съемочные группы «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда». Все они следовали на авиабазу Хмеймим в Сирию для того, чтобы поздравить российских летчиков с наступающими новогодними праздниками.
Кроме них в самолете также летела глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Она планировала доставить медикаменты в медицинские учреждения Латакии.