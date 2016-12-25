Минобороны выплатит семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154 по 5,8 млн рублей

Министерство бороны России выплатит по 5,8 миллиона рублей родственникам каждого погибшего при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

«Министерством обороны родственникам каждого военнослужащего и гражданского служащего ведомства, в соответствии с действующим законодательством, будет выплачена компенсация в размере 5,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.