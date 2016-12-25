КС научит следователей отвечать на ходатайства россиян

Конституционному суду, возможно, придётся поменять правила, по которым следователи работают с ходатайствами россиян по уголовным делам. Это касается моментов, когда производство по предварительному следствию приостановлено, и дело фактически заморожено.

Существующие сейчас правила «необоснованно ограничивают» возможность обращаться в государственные органы, считают заявители в КС – компания «Премиум» из Екатеринбурга. Её жалобу суд принял к рассмотрению, говорится в материалах, размещённых на сайте КС 22 декабря.

ООО «Премиум» принадлежит семье осуждённого экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Вместе с ООО «Уралторгснаб», также входящим в сферу влияния бывшего чиновника, «Премиум» владеет недостроенным рыночным комплексом «Белка-Маркет» в столице Урала. В 2013 году объект изъяли в качестве вещдока по уголовному делу. Ответственным за хранение назначили потерпевшую – экс-бизнес партнёра Контеева Татьяну Русину.

«Премиум» и «Уралторгснаб» несколько раз пытались вернуть контроль над торговым центром, но потерпели фиаско. Мешало то, что производство по делу приостановили на неопределённое время из-за розыска обвиняемых. В этой ситуации следователи считали невозможным отвечать на ходатайства компаний. Либо же переадресовывали жалобы коллегам, не уполномоченным принимать решения по делу.

Силовики руководствовались целым рядом статей Уголовно-процессуального кодекса (119-122, 159), где установлено, как подаются и рассматриваются ходатайства. Именно эти нормы оспорило в Конституционном суде ООО «Премиум». С точки зрения фирмы, то, как закон понимается и применяется следователями, нарушает право на судебную защиту, а также «конституционное право на обращение в государственные органы».

– Законные собственники не имеют возможности добиться решения о замене хранителя (здания – Прим. ред.). Эти ограничения не имеют своей целью защиту основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, – отмечает «Премиум».

Прислушается ли КС к доводам компании, станет понятно после заседания по её жалобе. Пока дата не назначена, но, скорее всего, это произойдёт уже в 2017 году.

Добавим, конституционалисты уже вставали на защиту собственников, чьи права ущемляются из-за следственных проволочек. Так, в 2014-м КС решил, что арест имущества третьих лиц в рамках уголовных дел нужно ограничить по времени. В 2015-м служители Фемиды добавили, что российские предприниматели должны быстро и эффективно взыскивать деньги с государства, если их собственность незаконно арестовали.