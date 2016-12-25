Тело одиннадцатого погибшего в катастрофе Ту-154 поднято из воды
Тело одиннадцатого погибшего в катастрофе Ту-154 под Сочи поднято из воды, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Ведомство также заявило, что предположительное место падения самолета определено.
«Предположительное место падения самолета Ту-154 определено. В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Продолжается переброска самолетами ВТА водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации», — говорится в сообщении Минобороны.
По данным ведомства, в ближайшее время в аэропорт Адлер прибудут специалисты Северного флота с необитаемыми телеуправляемыми подводными аппаратами «Тайгер» и «Фалькон».
Кроме того, по последним данным, водолазная группировка на месте крушения Ту-154 увеличена до 109 водолазов. Прибывшие ранее 80 водолазных специалистов Военно-Морского Флота и МЧС распределены по кораблям и приступили к спускам под воду с целью обнаружения фюзеляжа и крупных обломков корпуса самолета в предполагаемом районе крушения.
Источник: РИА Новости
Справка:
Минобороны РФ сообщило утром 25 декабря, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и «Звезда».