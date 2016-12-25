Тело одиннадцатого погибшего в катастрофе Ту-154 поднято из воды

Тело одиннадцатого погибшего в катастрофе Ту-154 под Сочи поднято из воды, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ведомство также заявило, что предположительное место падения самолета определено.

«Предположительное место падения самолета Ту-154 определено. В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Продолжается переброска самолетами ВТА водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации», — говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, в ближайшее время в аэропорт Адлер прибудут специалисты Северного флота с необитаемыми телеуправляемыми подводными аппаратами «Тайгер» и «Фалькон».

Кроме того, по последним данным, водолазная группировка на месте крушения Ту-154 увеличена до 109 водолазов. Прибывшие ранее 80 водолазных специалистов Военно-Морского Флота и МЧС распределены по кораблям и приступили к спускам под воду с целью обнаружения фюзеляжа и крупных обломков корпуса самолета в предполагаемом районе крушения.