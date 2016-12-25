Суд арестовал подозреваемого в вымогательстве 100 миллионов для «взятки Следкому»

Куйбышевский суд Петербурга только что удовлетворил ходатайство следователя и арестовал на два месяца местного жителя Вадима Калинина, который подозревается в том, что совместно со своим приятелем Максимом Пешковым вымогал 100 миллионов рублей якобы за освобождение из-под стражи у авторитетного петербуржца Николая Полковникова.

Вопрос об аресте Пешкова суд отложил на 72 часа.

Напомним, вечером 23 декабря Калинин и Пешков были задержаны оперативниками ФСБ при поддержке спецназа «Град». Они подозреваются в том, что, прикрываясь именем подполковника полиции Виталия Федосова из отдела «Запад» ГУСБ МД России, неоднократно встречались с петербургским предпринимателем и настойчиво предлагали ему выкупить из-под ареста его товарища – авторитетного петербуржца Николая Полковникова, находящегося под стражей с марта этого года по обвинению в организации преступного сообщества. Сумма «выкупа» колебалась от 2 миллионов долларов до 100 миллионов рублей.