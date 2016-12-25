Большое расстояние между обломками Ту-154 в Минтрансе объяснили сильным течением

Большое расстояние между обломками потерпевшего в акватории Сочи самолета Ту-154 обусловлено сильным течением, сообщил журналистам министр транспорта России Максим Соколов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему между найденными обломками потерпевшего крушение самолета в районе Сочи такое большое расстояние, Соколов пояснил: «течение большое».

Минобороны РФ сообщило утром 25 декабря, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и «Звезда».