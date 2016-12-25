Очевидцы: Ту-154 падал в море с неработающими двигателями

О том, как упал Ту-154 Минобороны, в эфире «Дождя» рассказала жительница Сочи Ирина Авдеенко, которая ранним утром гуляла со своим знакомым у гостиницы «Фрегат». Она заметила взлет самолета, затем вспышку и брызги от удара об воду.

«Стояли, слушали шум моря, потом слышали, что взлетает самолет. Моторы работали нормально. Я краем глаза увидела — самолеты же с огнями летают — прямо над морем яркую вспышку, точнее, не вспышку, а свет от фар самолетных и потом уже брызги. Причем очень большие. В этот момент уже не было шума мотора. То есть, моторы уже не работали. Они как-то в один прекрасный момент раз – и заглохли. Жужжали, жужжали и раз — и заглохли, и брызги», – приводит «Дождь» слова Авдеенко.

Вспышка в небе, которая могла быть бортовыми огнями самолета или следом взрыва, запечатлена и камерами наблюдения на сочинской набережной. Как предполагает MK.RU, эта вспышка в месте крушения Ту-154 может свидетельствовать в пользу версии «внешнего воздействия».