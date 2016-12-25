Nike им к лицу

Уполномоченные по правам ребенка и чиновники анонсировали 26 декабря волну детских смертей. СКР призвал искать склонных расстаться с жизнью по кроссовкам, зеркалам и выбритым вискам.

Детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова верит, что в понедельник, 26 декабря, по России прокатится волна подростковых смертей. В том же убеждены прокуроры и чиновники. То, чего Роспотребнадзор убедительно просит не делать российские СМИ, активно генерируют власти, вдруг поверившие в нумерологию.

Накануне, 24 декабря, сайт Следственного комитета Иркутской области пополнился разделом «Спасение детей от киберпреступлени й». В нем многостранично объяснялось, что идеологи и психиатры иностранных разведок разработали тактику уничтожения народонаселения Интернет-методом , и «в последнее время в России фиксируются массовые случаи применения этой изощренной войны на наших детях», – из начала раздела читателю становится понятно, что отечественная разруха вопреки классике зреет не в головах и даже не в клозетах, а за рубежом.

Версию спланированной кампании еще весной 2016 года предлагала «Новая газета», правда, с подачи родителей погибших детей.

Но и к разделу на сайте СКР они тоже имеют прямое отношение. Памятку, как увидеть в ребенке без пяти минут самоубийцу, создала юридически не существующая организация «Центр спасения детей от киберпреступлени й» из Рязани. Ею руководят родители, пережившую беду, главный – Сергей Пестов. Центр начал работу в январе 2016 года.

По мнению авторов, признаком обработки детей может служить все, что принято считать социальным протестом, – картинки с курением и отрицанием Бога, вызывающая одежда, хула на школу.

«Символичными являются сохранение фотографий китов, медуз, кошек, бабочек, единорогов (что тоже символично, смерть едет на единороге в ад)», – утверждается в памятке.

Еще пестовцы считают подозрительным цитирование Есенина и Бродского.

«В символике используются определенные бренды, к примеру, кроссовки "Nike", сигареты "Marlboro" или "Winston», – твердят детоспасители. – Выбривание девушками височной части головы, желание установить зеркало напротив кровати, установление на смартфоны паролей».

Иркутский СКР довольно быстро понял, что въезжающая в ад на единороге смерть и антиреклама Nike – явный перебор, и к 25 декабря удалил раздел о спасении детей со своего сайта.

Тем не менее, памятка опубликована в Сети, и ее распространяют в школах. Центр за неполный год работы приобрел авторитет (премия от НТВ, участие в съемках фильма «России»). К нему прислушиваются на самом верху. Недавно Сергей Пестов, изучив закрытые группы, обратился в СКР с анонсами массовых самоубийств, в том числе завтра, 26 декабря.

Реакция последовала молниеносная. Как рассказывает портал органов госвласти Краснодарского края, в администрации Усть-Лабинского района было созвано экстренное совещание. Присутствовали СК, полиция, чиновники, Благочинный церквей Усть-Лабинского округа отец Александр, директоры всех школ, психологи и психиатры.

«Несерьезно воспринимать данную информацию нет повода, – уверены усть-лабинские чиновники. – Было решено провести экстренные родительские собрания, классные часы, а в день предполагаемой акции держать детей под усиленным контролем. До часа Х осталось совсем немного времени. Социальные службы, правоохранительн ые органы, молодежные организации и волонтеры будут проводить мониторинг социальных сетей».

Следственный комитет Калужской области отреагировал созданием круглосуточной рабочей группы для реагирования на сообщения о готовящемся.

Такую же встревоженность выразила башкирская прокуратура.

До Петербурга информация о 26 декабря тоже дошла, и тоже из Рязани.

Детище Пестова (напомним, Центр спасения детей от киберпреступлени й) до боли похож еще на одну рязанскую структуру – некоммерческую организацию «Центр защиты детей от интернет-угроз». Она создана в октябре 2015 года бывшим сотрудником МВД Владимиром Роговым.

Неделю назад Центр Рогова отследил в Сети девушку, которая вроде как выражала суицидальное намерение, и передал информацию детскому омбудсмену Петербурга Светлане Агапитовой. Школьницу успели спасти.

«В сообщении Центра защиты детей от интернет-угроз нас насторожило еще и другое, – продолжила Агапитова. – Там сказано: «Избыточную активность проявляют сообщества (группы) сектантско-суици дального толка. К 26 декабря не исключены массовые самоубийства детей по всей стране». Поскольку информация о девочке оказалась правдой, я считаю, что и ко второму предупреждению стоит отнестись серьезно».

Владимир Рогов сообщил «Фонтанке»:

«Вывод мы сделали из наблюдений за закрытыми группами и пользователями. Некоторые в статусе указывают эту дату, кто-то привязывает к ней обратный отсчет. Еще есть информация о флешмобе, назначенном на ранее утро понедельника».

Пестов, опирающийся на энтузиазм родителей, и Рогов, имеющий в аналитическом центре психиатров, сексологов и психологов, пытались сработаться, но не получилось. Говорят, у них разные подходы, хотя оба верят в информационную войну против российских детей.

Таким образом, Рязань стала неформальной столицей поиска и разоблачения групп смерти. И эти поисковики постоянно заявляют о себе.

Центр Рогова отличается от Центра Пестова наличием ценников. Консультация семьи в Рязани стоит 1500 рублей, в ЦФО – 4500.

«Селфхарм, зацепинг, руфинг, экстремальное селфи, движения анорексичек, вайперов, любителей энергетических напитков, группы смерти… Дети себя уничтожают, и это… крайне модно. Мною создано уникальное направление "информационная безопасность семьи», новая, персональная для каждой семьи и социальных сред система информационного противодействия» , – объясняет бизнес-составляю щую Рогов.

По его словам, он долгое время добивался взаимности от властей, но не был услышан и ввел платные услуги.

«Однако мы пытаемся регулировать самопиар, чтобы снижать информационную подпитку групп смерти», – напоследок говорит он.

Конечную цель Центра Пестова понять из открытых источников непросто. Он, видимо, исповедует исключительно спасительную функцию, но из-за неоднозначной памятки про Nike, публикуемого шок-контента на своих страницах (из-за которого другие группы блокируют за пропаганду суицида) и лоббирования версии о международном заговоре против российских детей иногда наталкивается на непонимание. Один из пользователей группы Центра Пестова пригрозил сделать что-нибудь с собой:

«Прошу, спасите меня. Если вы не прекратите страдать дичью и искать проблемы подростков там, где их нет. К черту этот треш, вашу помощь детям, пафос, ваши брошюры и листовки, ваше словоблудие. Я подросток, а не вы. Я не верю в Бога, я слушаю "депрессивную" и "сатанинскую" музыку, я прячу лицо на фото, я ставлю пароль на телефон, я играю в игры про убийства, я скрываю свои переживания от родителей, я пью чай и кофе, я мало сплю, я пользуюсь спешл браузером, я смотрю фэнтези-сериалы, я смотрю аниме, я хожу в черном и, о боже, у меня длинные волосы. Но я не суицидник, только потому, что меня есть кому поддержать, и это, однозначно, не вы… Сворачивайте контору и идите лучше бездомным помогите "Боярышником" не травануться! Создайте нам комфортные условия существования, и ни один здоровый подросток больше не упадет с моста и не залезет в петлю.

Нам нужно понимание родителей и сверстников, а такие умники как вы только информационный эфир своей истерией засоряете».

Анонсы 26 декабря пока остались незамеченными Роспотребнадзоро м, который от имени государства выступает регулятором в освещении подобных случаев. Еще полгода назад ведомство выпустило ограничительные рекомендации СМИ, целью которых была минимизация «эффекта Вертера», когда количество суицидов пропорционально медийности темы. СМИ стали аккуратнее, а вот общественные и государственные институты, кажется, сами нагоняют волну.

Месяц назад в Петербурге был арестован администратор нескольких «групп смерти» Филипп Будейкин. Ему предъявили обвинение в подстрекательств е к доведению до самоубийства 15 подростков.

Журналисты «Ленты.ру» после ареста Будейкина вполне убедительно показали, что никакой секты нет, администрировани е групп осуществлялось живущими в разных городах лицами, которые преследовали свои материальные цели и не вполне отдавали отчет в последствиях монетизации темы.

Подростковая смертность, не связанная с болезнями, умышленными действиями посторонних и несчастными случаями, больше пяти лет остается на неизменно высоком уровне. Но по данным ВОЗ, девять из десяти таких случаев с подростками в России объясняются пьющими родителями, нищетой и жестокостью. Остальное – психические расстройства, безысходность. Рассмотрение Интернет-контент а как причины самоубийств и объявление ему самостоятельной войны – это отечественное ноу-хау.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»