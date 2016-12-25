Глава СПЧ предложил увековечить память доктора Лизы

Глава Совета при президенте по содействию развития гражданского общества и правам человека Михаил Федотов предложил увековечить память исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (известной как доктор Лиза), погибшей в авиакатастрофе 25 декабря.

«Она была человеком абсолютно уникальным. Это был действительно ангел добродетели, который спустился к нам на землю, чтобы делать людям добро. Это была ее миссия», — заявил Федотов. Он отметил, что будет настаивать на данной инициативе.

Глава СПЧ добавил, что собирался вместе с Глинкой лететь в Сирию с грузом медикаментов для университетского госпиталя в Латакии. «Она все время мне звонила и спрашивала: когда мы полетим? (...) Но разрешили только ей», — сообщил он.

В свою очередь, член Совета по правам человека Николай Сванидзе высказался за посмертные награды для погибших при крушении Ту-154 журналистов. «Их работа состоит в том, чтобы выполнять поручения редакции, выполнять свой долг в любых условиях, в любой стране, в любой точке (...) Это смерть при исполнении служебного долга. Само по себе это приравнивается к подвигу», — считает он.

Глинка была среди пассажиров Ту-154 Минобороны России, потерпевшего катастрофу под Сочи. Самолет, направлявшийся в сирийскую Латакию, пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря. Воздушное судно упало практически сразу после взлета.

Всего на борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты. Минобороны сообщило, что найдены 10 тел погибших.