Google вывесил черную ленточку

Google на своей первой странице повесил черную ленточку.

Напомним, в связи с авиакатастрофой под Сочи понедельник, 26 декабря, объявлен общенациональным днем траура в России. В Петербурге отменено световое шоу на Дворцовой площади. Телеканалы сняли с эфира развлекательные передачи, память погибших почтут в театрах.

Концерт в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга в воскресенье начался с минуты молчания. «Сегодня вечером органный концерт начнется с минуты молчания, посвященной памяти жертв катастрофы», – сказала ТАСС генеральный директор капеллы Ольга Хомова.

Скорбят о погибших не только в России. Напомним, к зданию посольства России в Киеве несут цветы украинцы. К телецентру в Останкино пришли сирийцы: в Сирию направлялся Ту-154, в том числе с грузом гуманитарной помощи.

К телецентру Останкино пришли возложить цветы сирийцы pic.twitter.com/CdotMCncYd — Антон Б. (30+) (@antonb_ru) 25 декабря 2016 г.

Одна из наиболее тяжких утрат – известный врач Елизавета Глинка, доктор Лиза.