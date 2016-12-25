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25.12.2016 19:22

Двенадцатилетний мальчик на Кубани случайно застрелил младшую сестру

Двенадцатилетний мальчик случайно застрелил свою шестилетнюю сестру из охотничьего ружья в Лабинском районе Краснодарского края; по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел утром 25 декабря, когда 33-летний житель поселка Прохладный возвращался со своими детьми с охоты. "Они шли по железнодорожному полотну, у мальчика находилось охотничье ружье. При неосторожном обращении мальчика с оружием произошел непроизвольный выстрел, в результате которого пуля попала в грудную клетку девочке. Пострадавшая была доставлена в ЦРБ города Лабинска, но спасти ее не удалось, она скончалась в больнице", – говорится в сообщении.

Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: ТАСС


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