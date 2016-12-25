Власти Пакистана пригрозили Израилю ядерным оружием, прочитав "фейковую" новость

Министр обороны Пакистана Асиф Хаваджа завуалированно пригрозил Израилю ядерным оружием. Заявление главы пакистанского оборонного ведомства было сделано после того, как на информационном сайте AWD News появилось новостное сообщение об угрозах Пакистану со стороны Израиля.

"Министр обороны Израиля угрожает Пакистану ядерным возмездием, допуская участие пакистанцев в Сирии против ДАЕШ ("Исламское государство", ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, террористическая организация, запрещенная в РФ. – Прим. ред.). Израиль забывает, что Пакистан также является ядерной державой", – сообщил в Twitter Асиф Хаваджа.

На момент написания материала заявление министра обороны Пакистана широко разошлось по социальной сети. При этом Хавадже в комментариях к сообщению писали, что эта новость фальшивая, "фейковая", но он не стал отвечать своим подписчикам и делать какие-либо поясняющие его твит разъяснения.

Материал, вызвавший резкую реакцию на официальном уровне со стороны Пакистана, был опубликован на сайте AWD News с хостингом в Германии 20 декабря. В сообщении говорилось, что Пакистан заявил о готовности отправить в Сирию "суннитских бойцов" на борьбу против "Исламского государства".

В заметке AWD News отмечалось, что заявление о пакистанских бойцах было резко осуждено в Израиле. В сообщении сайта говорилось, что министр обороны Израиля Моше Яалон (на самом деле это бывший глава ведомства, сейчас главой Минобороны является Авигдор Либерман, в конце мая 2016 года сменивший Яалона) назвал вмешательство Пакистана в сирийский конфликт угрозой безопасности Израиля и заявил, что в таком случае Пакистан будет уничтожен ядерным ударом.

Уже после реакции министра обороны Пакистана Асифа Хаваджи на "фейковое" заявление Яалона одной из стороной конфликта стало министерство обороны Израиля. В ведомстве заявили, что сообщение, на которое ссылается пакистанский министр, недостоверное, и что Яалон никогда не говорил слов, которые ему приписали журналисты.

Газета Haaretz отмечает, что анализ опубликованной AWD News заметки мог бы помочь пакистанской стороне понять уровень недостоверности информации еще до официального ответа израильской стороны.

Помимо прочего, издание указывает, что Израиль никогда официально не признавал факт наличия у него ядерного оружия. Кроме того, израильская сторона заняла подчеркнуто нейтральную позицию в отношении конфликта в Сирии и никак в нем не участвует, пишет газета.

На протяжении последних месяцев, отмечает Русская служба ВВС, эксперты разных стран выражают обеспокоенность широким распространением недостоверных новостей через социальные сети. Многие читатели не проверяют их и верят прочитанному, что позволяет авторам таких новостей манипулировать общественным мнением.