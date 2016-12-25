Путин и Назарбаев побывали на фармзаводе, разрабатывающем "таблетку молодости"

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев осмотрели лаборатории фармацевтического завода "Биокад" под Санкт-Петербургом. Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичных биологических и химических препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Кроме того, предприятие занимается разработкой препаратов, препятствующих старению человека.

Гендиректор компании Дмитрий Морозов рассказал лидерам двух стран о структуре предприятия, основных направлениях работы – как исследовательской, так и научной. В частности, он детально рассказал Путину и Назарбаеву о процессе производства биологических препаратов по борьбе с онкологическими заболеваниями, о разработке препарата по лечению псориаза, а также об онкопрепаратах "Биокада", которые уже находятся в продаже.

Президент также ознакомился с Отделом перспективных исследований компании, который среди прочего занимается разработкой средств противовозрастной медицины, или так называемой "таблетки молодости". В рамках этого проекта сотрудники лаборатории разрабатывают препараты для борьбы с патологическими признаками старения.

Как рассказал журналистам руководитель лаборатории перспективных исследований Александр Карабельский, сейчас "Биокад" занимается разработками препаратов против старения, первых результатов лабораторных исследований здесь ждут уже через год. "Первые результаты, которые должны быть, это через год можно ожидать", – сообщил он. Эти препараты позволят людям с различными заболеваниями справляться со многими недугами в преклонном возрасте. "Наша задача – не продлить жизнь человека, а скорее позволить ему чувствовать себя в более зрелом возрасте более молодым – качественное улучшение жизни на самом деле", – пояснил руководитель лаборатории.

Он добавил, что такая терапия в будущем поможет снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, которые являются основными причинами смертности населения во всем мире. По словам Карабельского, приём таких "таблеток молодости" в будущем может увеличить среднюю продолжительность жизни до 130 лет уже через 20 – 30 лет в случае удачных клинических испытаний.

Путина во время осмотра сопровождали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Вероника Скворцова и губернатор Санкт- Петербурга Георгий Полтавченко.