Губанков предлагал выступить в Сирии Корнелюку

Начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков предлагал выступить в Сирии петербургскому певцу и композитору Игорю Корнелюку.

Как стало известно «Фонтанке», одним из артистов, которые должны были лететь в Сирию, чтобы выступить перед российскими военнослужащими, мог стать Игорь Корнелюк.

«Было такое приглашение, мне где-то месяц назад звонил Антон Губанков и спрашивал про 25 декабря, – признался Игорь Корнелюк. – Но, поскольку оно у меня было занято, мы с ним договорились: ну ладно, тогда в январе, может быть».

Певец отметил, что ранее в Сирии не выступал. А с Антоном Губанковым их связывали долгие хорошие отношения.

«Мы были знакомы много лет, я к нему относился с огромной симпатией, еще когда он работал здесь, в Петербурге, в «Вестях», а потом председателем комитета по культуре, – рассказал Игорь Корнелюк. – Потом его неожиданно забрали в Москву, и Шойгу его назначил главным по культуре в нашей армии. И я всегда был рад за него. Он часто звонил, приглашал на мероприятия. Я в этом году несколько раз ездил в Москву именно по приглашению Антона Губанкова. И когда утром появилась новость об авиакатастрофе, это был шок. Тяжело, когда человека знаешь, все хорошо, – и вдруг человека нет – полного сил, молодого, энергичного, умного…»