Москалькова собиралась лететь в Сирию с доктором Лизой

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова могла лететь на самолете Минобороны, разбившемся сегодня под Сочи, чтобы доставить гуманитарный груз в сирийский госпиталь. По ее словам, она отложила поездку по причине другой важной командировки – в Крым, передает РИА Новости.

"Нет слов, чтобы выразить ту огромную боль, которая разрывает сердце от гибели наших товарищей и особенно — Елизаветы Петровны Глинки, с которой я многие-многие годы работала вместе", — сказала Москалькова журналистам.



"Когда собиралась гуманитарная помощь для госпиталя в Сирии, мы должны были лететь вместе с ней для того, чтобы доставить этот груз. Но моя командировка в Крым, тоже очень важная, отложила наш совместный гуманитарный вояж на будущее. Теперь он не состоится… Но мы навсегда сохраним память о тех мужественных людях, которые летели к нашим военнослужащим поддержать их в очень важной миссии – спасти мир. Спасти людей от зла терроризма и насилия. Вечная память и пусть земля будет пухом Елизавете Петровне и всем, кто был на борту этого лайнера", — сказала омбудсмен.

Москалькова напомнила ее последнее выступление в Кремле, когда Глинка сказала, что правозащитники, летящие на войну, никогда не знают, вернутся ли живыми обратно. "Это – её девиз. Её принцип жизни", — сказала омбудсмен.