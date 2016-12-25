В Оренбуржье несколько человек отравились настойкой на метиловом спирте

В Оренбургской области несколько человек отравились суррогатным алкоголем, содержавшим метиловый спирт, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Несколько человек отравились в одном из районов, один умер в Оренбурге. В числе напитков, ставших причиной отравления, контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека. Под видом водки из Казахстана и Whisky гражданам продавали настойки на метиловом спирте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после инцидента губернатор Юрий Берг провел экстренное совещание с участием вице-губернаторов, министров областного правительства, руководителей управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора и УМВД.

Ранее стало известно, что число жертв отравления спиртосодержащей настойкой «Боярышник» в Иркутске возросло до 74 человек.