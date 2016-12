У берегов Чили произошло мощное землетрясение

У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (ESCM), толчки были зафиксированы в 11.22 по местному времени (17.22 мск). Очаг залегал на глубине 40 километров, эпицентр – в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон.

A 7.7 Magnitude earthquake has struck Puerto Quellon, Chile. According to @NWS_NTWC there is no risk of tsunami. pic.twitter.com/fqiIRrXV3N