На нефтеперерабатывающем заводе в Израиле произошел взрыв

На одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Израиля, НПЗ компании Oil Refineries – Bazan (ORL) в Хайфе, сегодня утром загорелся резервуар для хранения топлива. Несмотря на то, что бак емкостью 12 кубометров был заполнен лишь на 10%, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

🆘‼️🔥 #Israel : Violent explosion in a refinery north of #Haifa . Smoke and fire rise into the air. pic.twitter.com/HAqgL87q1U

Пожарные локализовали возгорание. По данным полиции, никто не пострадал.

Massive explosion at Haifa refinery, workers evacuated, no known injuries at this time, multiple roads closed off -pic.twitter.com/2Kjw4jvdn5