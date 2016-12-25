Родственников погибших в авиакатастрофе в Сочи готовы встретить медики и психологи
Городской штаб по работе с родственниками погибших при крушении Ту-154 Минобороны развернут в аэропорту Сочи.
Как сообщают местные журналисты, организовано дежурство врачей и психологов, родственникам погибших готовы обеспечить питание и транспорт. Разместить прибывающих планируется в отеле «Аврора», номера для них уже готовы.
Справка:
Утром 25 декабря самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение в Черном море. Военный рейс направлялся в сирийскую Латакию. На борту самолета находились 92 человек, среди них — участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, сотрудники «Первого канала», телеканала «Звезда» и НТВ. Также на борту самолета была директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они летели в Сирию, чтобы поздравить российскую авиагруппу с Новым годом.