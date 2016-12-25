Родственников погибших в авиакатастрофе в Сочи готовы встретить медики и психологи

Городской штаб по работе с родственниками погибших при крушении Ту-154 Минобороны развернут в аэропорту Сочи.

Как сообщают местные журналисты, организовано дежурство врачей и психологов, родственникам погибших готовы обеспечить питание и транспорт. Разместить прибывающих планируется в отеле «Аврора», номера для них уже готовы.