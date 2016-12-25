Петербургская синагога отказалась от яркого празднования Хануки

Иудеи 25 декабря празднуют Хануку – восьмидневный веселый праздник свечей и света. Торжества, запланированные во дворе Большой хоральной синагоги Петербурга, пройдут сегодня без традиционного фейерверка. Это решение было принято в знак скорби о жертвах падения самолета Ту-154 под Сочи, сообщает пресс-служба синагоги.

«Мы скорбим о погибших и выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Мы будем молиться за упокой их душ. Во время сегодняшнего мероприятия свечи будут зажжены не только как дань традициям Хануки, но и в память о погибших», – говорит председатель еврейской общины Петербурга Марк Давидович Грубарг.

Главный обычай Хануки – ежевечернее зажигание свечей: одной в первый день, двух во второй и так далее, пока в последний вечер не зажигаются все восемь. Свечи в Хануку зажигают в честь чуда при освящении Второго Храма в Иерусалиме после победы Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры.