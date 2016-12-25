Премьера фильма "Викинг" перенесена в знак скорби по погибшим на борту Ту-154

Московская премьера масштабного российского фильма "Викинг" режиссера Андрея Кравчука, запланированная на вечер 26 декабря, перенесена в знак скорби по погибшим на борту Ту-154. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала, участвовавшего в производстве картины.

"Премьера ленты "Викинг" состоится 27 декабря, а не 26-го, как планировалось ранее", – отметили в пресс-службе.

Фильм "Викинг" создан по мотивам "Повести временных лет", Данила Козловский играет в нем князя Владимира I Святославовича, впоследствии прозванного Крестителем. Над картиной режиссер Андрей Кравчук и компания "Дирекция кино" Константина Эрнста и Анатолия Максимова работали в течение семи лет. В прокат фильм выйдет 29 декабря.