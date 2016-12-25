Эрмитаж закрывали из-за кошки

«Фонтанке» стала известна причина временного закрытия Государственного Эрмитажа. Предмет, оставленный в музее «в подозрительной манере», оказался кошкой в переноске. Об этом нашему корреспонденту сообщили в Управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, сегодня днем служба безопасности Эрмитажа проводила проверку, предварительно попросив посетителей покинуть залы на втором и третьем этажах и закрыв вход.

Опасных предметов обнаружено не было, музей вернулся к обычной работе.