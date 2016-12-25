Юная петербурженка исправила ауру, но лишилась украшений и денег

Сверток со своими золотыми украшениями и деньгами 17-летняя петербурженка передала незнакомке — для исправления ауры.

Как стало известно «Фонтанке», девушка познакомилась с некоей Марьям у станции метро «Кировский завод» около 17:25 22 декабря, и та заверила, что аура никуда не годится, её надо исправлять. Для проведения обряда девушка передала кудеснице сверток с ювелирными изделиями и 15 тысячами рублей.

После того, как аура была исправлена, Марьям сверток вернула. Придя домой, девушка обнаружила, что ни украшений, ни денег в свертке нет.

Общий ущерб от «очистки ауры» составил около 90 тысяч рублей. В полицию просветленная потерпевшая обратилась только спустя двое суток после происшествия.