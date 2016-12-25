Украинцы несут цветы и свечи к зданию посольства России в Киеве

Украинцы несут цветы к зданию посольства России в Киеве в связи с крушением самолета Ту-154 в Черном море, сообщается в твиттере российского диппредставительства.

«Киевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Ту-154 в Черном море»,— говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что на забор прикрепляют записки с соболезнованиями. «Россия! Скорбим вместе с вами! Киев. Украина», — написано на одном из посланий.

Киевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Ту-154 в Черном море pic.twitter.com/mvyLxmUkKG — RusEmbassy Ukraine (@RusembUkraine) 25 декабря 2016 г.

Самолет Министерства обороны России Ту-154, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию и потерпел крушение в акватории Черного моря. По данным Минобороны, обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50–70 метров.