Мистер Калинка не полетел на Ту-154 из-за рождения сына

Ведущий солист ансамбля имени Александрова, народный артист РФ 57-летний Вадим Ананьев, известный как Мистер Калинка, избежал гибели в Ту-154 в Черном море. Он отменил полет из-за рождения сына, сообщает РИА Новости.

Недавно у него появился третий ребенок, и музыкант, отпросившись у руководителя ансамбля Валерия Халилова, остался дома, чтобы помогать супруге.

По данным ТАСС, на борту находились почти все участники хора Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, кроме троих солистов. Из оркестра должны были лететь только музыканты, которые играют на баяне и балалайке.

«У меня родился ребенок, теперь в семье трое маленьких детей. Я подошел к руководителю ансамбля и попросил остаться. Кроме того, завтра должно было быть выступление, поэтому решили оставить меня и еще солистов Валерия Гавву и Бориса Дьякова. А остальные из хора все полетели», – рассказал Ананьев.

По словам Ананьева, он мог бы отправиться в Сирию вместе с другими артистами, если бы предстояла серия выступлений, а не небольшой часовой концерт (который был запланирован на военной базе).

«Обычная программа, 15 произведений, рассчитано на час. Один концерт. Если было бы несколько концертов, я бы не стал отпрашиваться, это моя работа. Я был в Чечне, в Югославии. Я отпросился у художественного руководителя, он меня понял. Теперь я стою перед вами, а должен был лететь», – пояснил он.

Он выразил глубочайшие соболезнования близким тех, кто находился на борту.

«Я в таком состоянии, как будто меня стукнули по голове, более здравые мысли придут со временем. Первое – это шок. Я не поверил, до сих пор не верю. Мне кажется, что это нелепость… Говорят, я родился в рубашке. Наверное, не знаю», — сказал Ананьев в эфире телеканала RT.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова ведет свою историю с 1928 года. Имя своего основателя, народного артиста СССР Александра Александрова, ансамбль носит с 1949 года.