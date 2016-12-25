Минобороны: На месте крушения Ту-154 работают 3 тысячи человек
Район поисковых работ на месте крушения военного Ту-154 охватывает 10,5 кв. км, в поиске задействовано 27 кораблей и судов, 37 водолазов, 4 вертолета, глубоководные аппараты. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал Игорь Конашенков.
По его словам, в ближайшее время в район поиска с других флотов будет доставлено ещё около 100 водолазов-глубоководников со спасательным оборудованием. Всего в поиске принимают участие около 3 тысяч человек.
Поиск будет осуществляться круглосуточно, к береговой линии для подсвечивания акватории в темное время суток доставлены прожекторные установки.
По словам Конашенкова, к данному моменту обнаружено 10 тел погибших. Напомним, «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщал о 12.
Справка:
Утром 25 декабря самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение в Черном море. Военный рейс направлялся в сирийскую Латакию. На борту самолета находились 92 человек, среди них — участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, сотрудники «Первого канала», телеканала «Звезда» и НТВ. Также на борту самолета была директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они летели в Сирию, чтобы поздравить российскую авиагруппу с Новым годом.