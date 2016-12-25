Минобороны: На месте крушения Ту-154 работают 3 тысячи человек

Район поисковых работ на месте крушения военного Ту-154 охватывает 10,5 кв. км, в поиске задействовано 27 кораблей и судов, 37 водолазов, 4 вертолета, глубоководные аппараты. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал Игорь Конашенков.

По его словам, в ближайшее время в район поиска с других флотов будет доставлено ещё около 100 водолазов-глубоководников со спасательным оборудованием. Всего в поиске принимают участие около 3 тысяч человек.

Поиск будет осуществляться круглосуточно, к береговой линии для подсвечивания акватории в темное время суток доставлены прожекторные установки.

По словам Конашенкова, к данному моменту обнаружено 10 тел погибших. Напомним, «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщал о 12.