Михаил Пиотровский: «Мир нам напомнил, что война продолжается»

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, выступая на традиционной для музея церемонии, посвященной годовщине изгнания Наполеона из России, произнес слова памяти жертв утренней авиакатастрофы в окрестностях Сочи.

«Сегодня нам мир напомнил, что война продолжается, мы на войне, – сказал Михаил Пиотровский. – Сегодня погибли в страшной катастрофе наши друзья, наши соратники, наши военные, многие из людей, которых мы очень хорошо знали. Это и Антон Губанков, который известен всему Петербургу, с которым много делали вместе и летали вместе в Сирию, в те разы, в которые все обошлось. И Валерий Халилов, с которым мы дружили. И многие, многие другие. И сегодня поэтому и молебен, и воинские почести посвящены им. Флаг на Зимнем дворце приспущен, воинские знамена стоят в их честь».

Михаил Пиотровский ранее ездил в Сирию, оценивая и обсуждая перспективы восстановления древнего города Пальмиры, разрушенного боевиками ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в России).