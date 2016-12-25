Перегруз и атака - версии крушения Ту-154

Еще
19:59 25.12.2016
Новость часа
19:12
Google вывесил черную ленточку
Пришлите свою новость!
19:55
Глава СПЧ предложил увековечить память Доктора Лизы
19:22
Двенадцатилетний мальчик на Кубани случайно застрелил младшую сестру
19:12
Google вывесил черную ленточку
19:02
Власти Пакистана пригрозили Израилю ядерным оружием, прочитав "фейковую" новость
18:51
Петербуржцы жалуются на «царские» пробки
18:38
Путин и Назарбаев побывали на фармзаводе, разрабатывающем "таблетку молодости"
18:21
Пешеход пошел на таран грузовика в Сланцевском районе области
18:12
Губанков предлагал выступить в Сирии Корнелюку
18:00
Москалькова собиралась лететь в Сирию с доктором Лизой
17:51
В Оренбуржье несколько человек отравились настойкой на метиловом спирте
17:42
У берегов Чили произошло мощное землетрясение
17:30
На нефтеперерабатывающем заводе в Израиле произошел взрыв
17:19
Родственников погибших в авиакатастрофе в Сочи готовы встретить медики и психологи
17:11
Петербургская синагога отказалась от яркого празднования Хануки
17:03
Папа римский обратился с рождественским посланием к католическому миру
16:57
Премьера фильма "Викинг" перенесена в знак скорби по погибшим на борту Ту-154
16:45
Эрмитаж закрывали из-за кошки
16:34
Юная петербурженка исправила ауру, но лишилась украшений и денег
16:23
Украинцы несут цветы и свечи к зданию посольства России в Киеве
16:10
Мистер Калинка не полетел на Ту-154 из-за рождения сына
15:45
Проверка в Эрмитаже завершена, музей открыт
15:39
Минобороны: На месте крушения Ту-154 работают 3 тысячи человек
15:35
На "Сортавале" в ДТП попал директор подразделения "Александр недвижимость" в Карелии
15:27
Михаил Пиотровский: «Мир нам напомнил, что война продолжается»
15:23
У кафе на Будапештской жестоко избили петербуржца
15:14
СМИ: На месте крушения самолета в Черном море нашли 12 погибших
15:04
Вход в Эрмитаж закрыт из-за подозрительного предмета
15:00
Световое шоу на Дворцовой площади отменено
14:54
Вертолеты ФСО прилетели на Пискаревское кладбище
14:49
Глава СК Бастрыкин вылетел в Сочи
14:46
Источник: На месте крушения Ту-154 найдены тела 10 погибших
14:40
В петербургских МРЭО не работают базы данных
14:32
Личности жертв авиакатастрофы под Сочи установит генетическая экспертиза
14:26
Министр экономического развития Крыма подал в отставку
14:23
В связи с авиакатастрофой 26 декабря станет в России днем траура
14:13
На набережной Кутузова копится пробка из-за пылающего грузовика
14:05
В Петербурге ожидается сильный ветер
13:53
Минобороны: К поискам рухнувшего в Черное море Ту-154 привлечены 63 водолаза
13:45
Организаторы детского шоу в Пскове сбежали с деньгами от проданных билетов
13:34
На место крушения Ту-154 вылетел самый большой в мире вертолет
13:30
Кобзон должен был лететь вместе с Ансамблем Александрова
13:23
В месте падения Ту-154 будет работать глубоководный аппарат «Фалькон»
13:18
КС может вернуть суд присяжных для пожилых мужчин
13:07
«СОГАЗ» готовится выплачивать компенсации после крушения Ту-154
12:49
Источник: Ту-154 мог упасть из-за ошибки при загрузке
12:46
Союз журналистов обещает выплаты семьям погибших в Ту-154 коллег
12:42
Определен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию
12:35
НТВ и РЕН ТВ снимают с эфира развлекательные программы в связи с крушением Ту-154
12:25
Генерал Конашенков: В Сочи вылетел замминистра обороны с комиссией
12:14
Подтверждается информация о гибели доктора Лизы
12:11
Саратовец «заминировал» дом на улице Маршала Новикова
12:07
На месте падения Ту-154 работают 10 спасательных судов
12:03
Из Москвы в Сочи экстренно вылетел военный самолет
11:57
Источник в Минобороны: На борту Ту-154 могли быть высокопоставленные военные
11:47
Задержан петербуржец, обваривший кипятком свою мать
11:43
На Московском шоссе под грузовиком погиб пожилой водитель «Жигулей»
11:38
Упавший самолет Минобороны вылетал при простых метеоусловиях
11:32
В Южной Корее заявили о возможности ракет КНДР долетать до США к 2020 году
11:28
На борту разбившегося Ту-154 находились двое петербуржцев
11:21
ФБР предупредило власти о возможных терактах от сторонников ИГ
11:19
На борту разбившегося Ту-154 могли находиться секретные документы
11:16
Фонд Трампа не может быть ликвидирован: В отношении него ведется расследование
11:12
Источник в Минобороны о крушении Ту-154: ФСБ отрабатывает версию теракта
10:49
Минобороны дает список людей на борту Ту-154. Доктор Лиза – в нем
10:39
Летевший в Лондон самолет экстренно сел из-за сердечного приступа у ребенка
10:35
Военные вертолеты обнаружили обломки Ту-154 рядом с Сочи
10:30
Путин в Петербурге встретится с Назарбаевым и примет участие в саммитах ЕврАзЭС и ОДКБ
10:21
Первого погибшего из самолета Минобороны нашли в море
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
25.12.2016 19:08
8 Комментариев

Перегруз и атака - версии крушения Ту-154

Основные версии крушения над Черным морем военного Ту-154 - метеоусловия, перегруз, теракт, техническая неисправность и человеческий фактор. «Фонтанка» взвесила «за» и «против».
Перегруз и атака - версии крушения Ту-154
скриншот видео с сайта youtube.com

На борту летевшего в Сирию Ту-154 находились два состава экипажа и 84 пассажира. В поисковой операции в Черном море задействованы свыше 3 тысяч человек. Комиссия Минобороны пока рассматривает все возможные версии авиакатастрофы Ту-154, включая террористический акт, грубое нарушение правил эксплуатации воздушного судна и техническую неисправность. По словам источника в Воздушно-космических силах России, говорить о приоритете какой-либо из версий можно будет только «после осмотра обломков воздушного судна и судебной медицинской экспертизы останков экипажа и пассажиров».

По официальным данным Минобороны, 25 декабря на борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, начальник управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков со своей помощницей Оксаной Бадрутдиновой, перевозившая в Сирию медикаменты Доктор Лиза, девять журналистов и 64 артиста ансамбля им. Александрова.

Источник «Фонтанки» в Минобороны говорит, что не стал бы слепо доверяться этому списку, так как достоверного перечня фамилий может не существовать: «Список раз 10 переделывали, артисты менялись. И постоянно из Генштаба на каждый борт приезжают перед вылетом командировочные, командир не может отказаться их взять. Точный полетный лист был только у командира, на земле остались черновики».

Маршруты разворота для воздушных судом над акваторией Черного моря при вылете из аэропорта Адлера
Маршруты разворота для воздушных судом над акваторией Черного моря при вылете из аэропорта Адлера
скриншот страницы сайта

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Следственный комитет по факту трагедии в Краснодарском крае возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ – нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия, – однако не исключена переквалификация, как в случае с авиакатастрофой гражданского самолета над Синаем.

В настоящее время на военном аэродроме Чкаловский следователями изымается техническая документация погибшего борта, образцы топлива, опрашиваются все лица, причастные к подготовке самолета к вылету. Вопросы вызвали количество и состав военных грузов в Ту-154. Помимо личного багажа пассажиров на борту перевозилась спецпочта, а также различное оборудование военного характера.

«Фонтанка» обсудила с экспертами аргументы в пользу или против основных версий.

Нарушение центровки и перегруз

Дополнительным фактором, приведшем к катастрофе, могла стать ошибка при загрузке самолета, рассказал «Фонтанке» источник в Минобороны РФ. Во-первых, самолет направлялся в Сирию к российским военным и мог быть загружен до предельных значений. Во-вторых, техники могли ошибиться с расположением груза в багажном отсеке, что привело бы к нарушению центровки самолета.

Во время полета самолет держится в воздухе за счет подъемной силы, образующейся из-за разности давления под и над крылом. Упрощенно это можно представить в виде качелей, где нос и хвостовая часть это противоположные концы, а поперечное сечение крыла – точка опоры. Баланс поддерживается за счет скорости и триммеров руля высоты. Неожиданное или неконтролируемое перемещение загрузки самолета может привести к резкому изменению центровки и потере управляемости. В результате самолет либо начнет неконтролируемо пикировать, либо наоборот будет поднимать нос до выхода на закритические углы атаки крыла, потере подъемной силы и сваливания.

Данные министерства обороны по месту крушения
Данные министерства обороны по месту крушения

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В истории эксплуатации Ту-154 уже было крушение, которое произошло по этой причине на взлете в 1993 году. Гражданский Ту-154Б с бортовым номером 85222 выполнял рейс авиакомпании Transair Georgia из Тбилиси. При достижении взлетной скорости экипаж поднял носовую стойку шасси, но самолет не поднялся в воздух, а продолжил катиться по полосе. В результате он выехал на грунт и врезался в здание радиомаяка. В катастрофе погибли 24 человека, которые были на борту, и еще четыре человека на земле. Комиссия установила, что техники выполняли загрузку самолета даже без центровочных графиков самолёта Ту-154.

По мнению бывшего командира военно-транспортного авиационного полка Минобороны России, полковника запаса Леонида Куплешникова, тот факт, что самолет взлетел и набирал высоту в течении нескольких минут, говорит о том, что проблем с центровкой и двигателями не было: «Загрузку контролируют бортинженер и второй пилот лично, это их хлеб. В Чкаловском служат самые опытные, они не допускают таких ошибок». Заслуженный летчик отметил, что для самолета такого типа 92 пассажира это очень небольшое количество, и о перегрузке речи быть не может. «Оружие и боеприпасы возят транспортными самолетами, в Ту-154 – только личный состав, личные вещи и почта», – сказал он.

Метеоусловия

Согласно авиационной метеосводке, в момент вылета Ту-154 в аэропорту Адлера наблюдались простые метеоусловия: ветер 4 м/с, видимость без ограничений, нижний край облачности 1000 метров. Однако в Ростовской воздушной зоне, куда входит аэропорт Адлера, действовал SIGMET (англ. Significant Meteorological Information) – авиационная телеграмма о неблагоприятных метеоусловиях, о том, что в районе Крыма могло наблюдаться сильное обледенение с переохлажденным дождем, который приводит к образованию льда на поверхностях воздушного судна.

Зона обледенения
Зона обледенения
skyvector.com

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Маршрут самолета в зоне обледенения
Маршрут самолета в зоне обледенения
skyvector.com

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В случае образования льда на поверхности крыла, оно начинает терять свои аэродинамические свойства и, как следствие, подъемную силу. При этом лед увеличивает вес воздушного судна. Если допустить, что упавший Ту-154 был перегружен еще до взлета, это могло стать критическим фактором. Кроме того, нарастающий на управляющих поверхностях лед блокирует управляющие поверхности, и тогда самолет становится неуправляемым. Еще лед блокирует выносную трубку Пито, по движению воздуха внутри нее измеряется воздушная скорость самолета. В случае неисправности трубки Пито, спидометр в кабине самолета может показывать ложные значения. Например, скорость в ноль километров в час.

В такую ситуацию, например, попал экипаж рейса «Аэрофлота» из Челябинска в Москву в 1986 году. Ту-154Б-2 с бортовым номером 85327 попал в грозовую облачность во время снижения над столицей. На высоте 3600 метров при обходе грозового облака пилоты увидели, как скорость на спидометре упала до ноля. Полет проходил в сплошной облачности без визуальных ориентиров. Чтобы разогнать самолет, пилоты направили его к земле, но стрелка спидометра продолжала показывать ноль. Самолет вышел из облаков на высоте 1800 метров, пилоты сориентировались и начали выводить его в горизонт. В результате происшествия никто из находящихся на борту не пострадал. После посадки комиссия выяснила, что самолет снижался с вертикальной скоростью 100 м/с и воздушной скоростью 813 км/ч. Во время маневра вывода из пикирования Ту-154 подвергся перегрузкам в 3,2G, что значительно превышает максимально допустимую. После этого полета борт был списан и больше никогда не поднимался в небо.

Техническая неисправность

По данным источников ряда СМИ одной из приоритетных комиссия рассматривает версию технической неисправности воздушного судна. С этим согласен и собеседник «Фонтанки» заслуженный летчик Леонид Куплешников.

«На третьей минуте полета экипаж пилотирует вручную, автопилот еще не включен. Идет уборка закрылков. На этом типе (Ту-154, – прим. Ред) были случаи несинхронной уборки закрылков. В этом случае возникает сильный кренящий момент и самолет может перевернуться, парировать экипажу такую неисправность очень сложно», – говорит полковник запаса.

В свою очередь в Минобороны сообщили, что самолет был выпущен 1983 году. 29 декабря 2014 года был проведен последний ремонт, а осенью этого года было проведено плановое обслуживание.

Теракт

Версия террористического акта, по словам источников «Фонтанки», также рассматривается, но не является ключевой.

Загрузку военного самолета контролируют лично члены экипажа. Требования авиационной безопасности на военном аэродроме более мягкие и не предусматривают проверку всего груза и пассажиров перед посадкой. «Бортинженер может выборочно посмотреть груз, если его что-то смущает, но это редко. А некоторые грузы, например, почту, вскрывать запрещено. Сейчас спецслужбы проверяют все воинские части, отправлявшие этим бортом свои грузы»», – рассказал офицер, проходящий службу на аэродроме Чкаловский.

После катастрофы представители ФСБ проверяют весь персонал, готовивший лайнер к вылету. По словам источника, камеры наружного наблюдения не просматривают всю территорию военного аэродрома, и, в теории, взрывное устройство могли пронести на борт перед вылетом. Также бомба могла оказаться среди лекарств, которые везла Елизавета Глинка (Доктор Лиза). «Неизвестно, кто и как собирал этот груз, Минобороны к нему не имело отношения», – сказал он.

Другой эксперт в области борьбы с терроризмом в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что аэропорт Адлер в разы безопаснее Чкаловского: «Адлер оснастили перед Олимпиадой всем необходимым, там ведется непрерывная оперативная работа с персоналом, а на Чкаловском военный бардак. Минобороны защищает свои авиабазы за рубежом и в опасных регионах, а в Москве и в Питере уровень безопасности с советских времен практически не изменился».

По словам эксперта, военные до конца будут опровергать версию теракта, потому что это нанесет колоссальный урон имиджу военного ведомства. «Если подтвердится теракт, должностей лишится все верхушка ВКС», – сказал он.

По его словам, версия теракта станет приоритетной, если на обломках Ту-154 найдут следы взрыва. Тогда «пойдут по всей цепочке связей экипажа, пассажиров и техников, будут искать слабое звено». Он счел маловероятной версию о бомбе среди лекарств доктора Глинки.

«Бомба в лекарствах это грамотно, трудно найти, но тогда взрыв был бы при вылете из Москвы. Никто не станет тянуть так долго, взрывают сразу, вспомните Синай», – сказал он.

Говоря о других возможностях совершить террористический акт, эксперт назвал использование диверсионной группой ПЗРК. «На этапе взлета пассажирский самолет сбить из ПЗРК легко, даже если стрелять вдогон», – сказал он и предложил дождаться экспертизы фрагментов лайнера. «Если был ПЗРК, будут найдены фрагменты поражающих элементов», – добавил эксперт, отметив, что это крайне маловероятная версия, но она тоже имеет право на жизнь.

Человеческий фактор

Понятие «человеческий фактор» широко распространено в результатах расследования авиационных происшествий и может означать сбой на различных этапах подготовки или выполнения полета. Человеческий фактор – это когда служба авиационной безопасности пропускает угрозу внутрь периметра аэропорта, или же наземный экипаж допускает ошибку при техническом обслуживании воздушного судна.

«Человеческим фактором называют нетрезвый экипаж, или пилотов, которые не смогли вовремя правильно оценить ситуацию. Теоретически в крушении Ту-154 над Черным морем мог быть любой из них. Впрочем, делать какие-либо выводы сейчас рано», – говорят эксперты «Фонтанки», добавляя, что нужно дождаться результатов расследования комиссии, возглавляемой главой Минтранса Максимом Соколовым.

По словам Леонида Куплешникова, говорить об ошибках экипажа можно говорить «только после расшифровки бортовых самописцев», так называемых «черных ящиков». Глава Минтранса Максим Соколов уже сообщил, что самописцы Ту-154 не были оборудованы акустическими маяками, а это значит, что для их поиска будет нужна «площадная съемка рельефа дна с использованием гидролокаторов бокового обзора высокого разрешения». По оценке экспертов, поиски самописцев, не оборудованных радиомаяком, могут занять месяцы и «потребуют дорогостоящей подводно-поисковой экспедиции с неявным результатом».

Иван Баранов,
Андрей Меньшенин,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
СМИ: На месте крушения самолета в Черном море нашли 12 погибших
В связи с авиакатастрофой 26 декабря станет в России днем траура
Источник: Ту-154 мог упасть из-за ошибки при загрузке
Подтверждается информация о гибели доктора Лизы
Упавший самолет Минобороны вылетал при простых метеоусловиях
На борту разбившегося Ту-154 находились двое петербуржцев
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (8)
Яната
25 декабря 2016 г. 19:53
Видеозапись вспышки очень смущает. Там явно что-то взорвалось.
cfanya001
25 декабря 2016 г. 19:50
Xodok:
а может и никогда
И это будет самая вероятная версия гибели людей: никто не виноват.
SERGEY111
25 декабря 2016 г. 19:48
Безумно жалко погибших , особенно накануне всеобщего семейного праздника . Причина гибели самолёта ясна как день . http://echo.msk.ru/blog/day_video/1898534-echo/ Осталось узнать ФИО кто дал приказ лететь именно этому самолету в это время и в этом составе .
LARGUS
25 декабря 2016 г. 19:46
abovery: ОТ "Биокада" "молодильных яблочек" они точно не дождутся.
Xodok
25 декабря 2016 г. 19:40
Настоящая причина падения самолёта будет неизвестна еще долго, а может и никогда — разные службы и ведомства будут стараться спихнуть свои промахи на друг на друга. Но причина гибели людей известна— война в Сирии. Отбомбиться по мирному населеню и улететь не получается. Сначала посол в Турции, теперь самолёт, скорее всего будут и другие жертвы. Зачем эти люди туда летели? Нужны были кадры для Первого канала? Зачем вообще в Министерстве обороны нужно управление культуры?
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Русская рыбалка»
13.12.2016 15:10

Впервые «Русская рыбалка» на Крестовском работает в новогоднюю ночь

Легендарный ресторан «Русская рыбалка» на Крестовском острове в 2016 году реконструировали – поменяли все вплоть до бревнышка, зажгли камин в центре зала, сделали детскую комнату – и теперь он готов принять дорогих гостей в новогоднюю ночь с большим комфортом.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Двенадцатилетний мальчик на Кубани случайно застрелил младшую сестру
Перегруз и атака - версии крушения Ту-154
В Оренбуржье несколько человек отравились настойкой на метиловом спирте
У берегов Чили произошло мощное землетрясение
На нефтеперерабатывающем заводе в Израиле произошел взрыв
Эрмитаж закрывали из-за кошки
Юная петербурженка исправила ауру, но лишилась украшений и денег
Минобороны: На месте крушения Ту-154 работают 3 тысячи человек
У кафе на Будапештской жестоко избили петербуржца
СМИ: На месте крушения самолета в Черном море нашли 12 погибших
Перегруз и атака - версии крушения Ту-154
Военный ТУ-154 пропал с радаров
Два по сто миллионов в один Следком
Женское в деле генерала Быкова
Самые нужные силовики
Профессор залил любовь бетоном
Почему “Везет” не отвечает
В списках не значился
“Гелендваген” на ветер
Boney M для ректора Запесоцкого
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы жалуются на «царские» пробки

На набережной Кутузова копится пробка из-за пылающего грузовика

скриншот видео

Вертолеты ФСО прилетели на Пискаревское кладбище

"Фонтанка.ру"

"Фонтанка" показывает, как тестировали табло на новом стадионе

Экспресс-рецепт: Звёздные слойки

Видеорецепт: Морковная запеканка по-фински

Новости компаний
«Русская рыбалка»
13.12.2016 15:10
Впервые «Русская рыбалка» на Крестовском работает в новогоднюю ночь
Легендарный ресторан «Русская рыбалка» на Крестовском острове в 2016 году реконструировали – поменяли все вплоть до бревнышка, зажгли камин в центре зала, сделали детскую комнату – и теперь он готов принять дорогих гостей в новогоднюю ночь с большим комфортом.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.