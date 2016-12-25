СМИ: На месте крушения самолета в Черном море нашли 12 погибших
В Черном море около Сочи обнаружены уже двенадцать погибших в результате крушения самолета Минобороны России Ту-154, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Поиск продолжается.
Минобороны пока сообщает о десяти найденных телах.
Справка:
Утром 25 декабря самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение в Черном море. Военный рейс направлялся в сирийскую Латакию. На борту самолета находились 92 человек, среди них — участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, сотрудники «Первого канала», телеканала «Звезда» и НТВ. Также на борту самолета была директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они летели в Сирию, чтобы поздравить российскую авиагруппу с Новым годом.