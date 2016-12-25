СМИ: На месте крушения самолета в Черном море нашли 12 погибших

В Черном море около Сочи обнаружены уже двенадцать погибших в результате крушения самолета Минобороны России Ту-154, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Поиск продолжается.

Минобороны пока сообщает о десяти найденных телах.