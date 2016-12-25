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25.12.2016 15:04
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Вход в Эрмитаж закрыт из-за подозрительного предмета

Сотрудники безопасности Государственного Эрмитажа попросили посетителей покинуть залы третьего этажа, а также часть залов второго этажа, сообщают читатели «Фонтанки». Кроме того, по словам читателей, закрыта входная зона музея.

В самом Эрмитаже информацию о закрытии части залов подтвердили, отметив, что «в связи с находкой в подозрительной манере оставленного предмета ведутся исследования, вызвана группа особого реагирования и взрывотехники».

«На время работ вход в Зимний дворец для посетителей прекращен, – уточнили в Эрмитаже. – По завершении работ все смогут вернуться в музей».

В Зимнем дворце только что завершилась церемония, посвященная изгнанию Наполеона из России. В ее преддверии прошла минута молчания памяти жертв сегодняшней авиакатастрофы под Сочи.

 


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