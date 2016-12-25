Световое шоу на Дворцовой площади отменено

Световое шоу на Дворцовой площади, намеченное на завтра, отменено в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов.

По его словам, в связи с объявлением 26 декабря 2016 года Днём общенационального траура в РФ мероприятие не состоится. По неофициальным данным, световое шоу должен был посетить президент России Владимир Путин, который с рабочей поездкой находится в Петербурге.

Кроме того, губернатор города Георгий Полтавченко обратился к руководству СМИ с просьбой воздержаться в понедельник от показа увеселительных и предновогодних программ.

Ранее стало известно, что сетку вещания изменил «Первый канал», который не выпустит в эфир шоу «Точь-в-точь», финал игры «Что? Где? Когда?», намеченный на 22:30 в воскресенье, и проморолики новогодних проектов. Об отказе от ряда развлекательных трансляций сообщили также телеканалы Рен-ТВ и НТВ.